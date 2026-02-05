HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

Hochrechnung 05.02.2026 10:03:18

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen HUGO BOSS-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.02.2023 wurden HUGO BOSS-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HUGO BOSS-Anteile bei 63,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15,640 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 35,32 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 552,39 EUR wert. Mit einer Performance von -44,76 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

