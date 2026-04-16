HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Profitable HUGO BOSS-Anlage?
|
16.04.2026 10:03:28
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen HUGO BOSS-Anteile letztlich bei 59,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 168,350 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 36,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 191,92 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,08 Prozent.
Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,56 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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