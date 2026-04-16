MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HUGO BOSS-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen HUGO BOSS-Anteile letztlich bei 59,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HUGO BOSS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 168,350 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 36,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 191,92 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at