MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren eingebracht

Am 28.05.2023 wurde das HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 65,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 151,976 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,98 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 468,09 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,32 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at