HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentable HUGO BOSS-Investition?
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07.05.2026 10:03:46
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren eingebracht
Die HUGO BOSS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 42,67 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 234,357 HUGO BOSS-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 579,80 EUR, da sich der Wert eines HUGO BOSS-Anteils am 06.05.2026 auf 36,61 EUR belief. Damit wäre die Investition 14,20 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von HUGO BOSS belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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