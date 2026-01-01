MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden HUGO BOSS-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 44,78 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 223,314 HUGO BOSS-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 36,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 072,80 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,27 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at