HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables HUGO BOSS-Investment? 01.01.2026 10:03:37

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden HUGO BOSS-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 44,78 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 223,314 HUGO BOSS-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 36,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 072,80 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,27 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten