HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentables HUGO BOSS-Investment?
|
01.01.2026 10:03:37
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden HUGO BOSS-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 44,78 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 223,314 HUGO BOSS-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 36,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 072,80 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,27 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25