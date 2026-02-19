HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|HUGO BOSS-Performance im Blick
|
19.02.2026 10:03:24
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,445 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,29 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 18.02.2026 auf 36,87 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 53,29 EUR, was einer negativen Performance von 46,71 Prozent entspricht.
Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|36,70
|-0,19%