WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,445 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,29 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 18.02.2026 auf 36,87 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 53,29 EUR, was einer negativen Performance von 46,71 Prozent entspricht.

Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren angefallen

HUGO BOSS-Performance im Blick Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

18.02.26
 Börse Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
13.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12.02.26
 MDAX-Papier HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
10.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
09.02.26
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)

Analysen zu HUGO BOSS AG

26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
