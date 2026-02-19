MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 69,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,445 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,29 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 18.02.2026 auf 36,87 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 53,29 EUR, was einer negativen Performance von 46,71 Prozent entspricht.

Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at