MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in HUGO BOSS-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit HUGO BOSS-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die HUGO BOSS-Aktie bei 50,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 197,863 HUGO BOSS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der HUGO BOSS-Aktie auf 37,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 508,90 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 24,91 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at