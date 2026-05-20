MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: Jungheinrich passt Dividende nach unten an

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier Jungheinrich am 19.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,29 EUR auszuschütten. Damit wurde die Jungheinrich-Dividende im Vorjahresvergleich um 63,75 Prozent verringert. 80,50 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 6,74 Prozent gestiegen.

Jungheinrich-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Jungheinrich-Titel via XETRA bei einem Wert von 24,74 EUR aus dem Geschäft. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Jungheinrich, demnach wird die Jungheinrich-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Jungheinrich-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Jungheinrich-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 0,82 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,12 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Jungheinrich-Aktienkurs via XETRA um 30,78 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -28,48 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Jungheinrich-Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Wacker Neuson SE, KION GROUP, Jungheinrich) für schneidet Jungheinrich 2025 nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite ernüchtert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Wacker Neuson SE schlägt in der Peergroup Dividenden-Aktie Jungheinrich mit einer Dividende von 0,70 EUR und einer Dividendenrendite von 0,70 Prozent.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Jungheinrich

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,69 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,81 Prozent anziehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Jungheinrich

Die Dividenden-Aktie Jungheinrich gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 2,523 Mrd. EUR wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jungheinrich beläuft sich aktuell auf 34,87. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Jungheinrich auf 5,502 Mrd.EUR, das EPS machte 1,01 EUR aus.

Redaktion finanzen.at