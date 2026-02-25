Jungheinrich Aktie

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

Hochrechnung 25.02.2026 10:04:07

MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Jungheinrich-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jungheinrich-Papier an diesem Tag 28,24 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,411 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 1 269,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,84 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 269,12 EUR, was einer positiven Performance von 26,91 Prozent entspricht.

Am Markt war Jungheinrich jüngst 3,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Jungheinrich AG

Analysen zu Jungheinrich AG

16.01.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
09.12.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
08.12.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
05.12.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Jungheinrich AG 35,38 -1,61% Jungheinrich AG

