MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Jungheinrich-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jungheinrich-Papier an diesem Tag 28,24 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,411 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 1 269,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,84 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 269,12 EUR, was einer positiven Performance von 26,91 Prozent entspricht.

Am Markt war Jungheinrich jüngst 3,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at