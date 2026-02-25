Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Hochrechnung
|
25.02.2026 10:04:07
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Jungheinrich-Papier an diesem Tag 28,24 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,411 Jungheinrich-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.02.2026 1 269,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,84 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 269,12 EUR, was einer positiven Performance von 26,91 Prozent entspricht.
Am Markt war Jungheinrich jüngst 3,69 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert nachmittags (finanzen.at)
|
23.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Jungheinrich AG
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|35,38
|-1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.