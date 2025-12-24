MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Jungheinrich-Aktien gewesen.

Das Jungheinrich-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 401,070 Jungheinrich-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 045,46 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 23.12.2025 auf 35,02 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,45 Prozent erhöht.

Jungheinrich war somit zuletzt am Markt 3,60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at