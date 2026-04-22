Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Rentable Jungheinrich-Anlage?
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22.04.2026 10:03:49
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Jungheinrich-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Jungheinrich-Anteile betrug an diesem Tag 30,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,329 Jungheinrich-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,47 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 21.04.2026 auf 29,28 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 2,53 Prozent gleich.
Alle Jungheinrich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jungheinrich
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