MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Jungheinrich eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Jungheinrich-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Jungheinrich-Anteile betrug an diesem Tag 30,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,329 Jungheinrich-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,47 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 21.04.2026 auf 29,28 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 2,53 Prozent gleich.

Alle Jungheinrich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at