MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Jungheinrich-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Jungheinrich-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,04 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie investierten, hätten nun 28,539 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 728,88 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 28.04.2026 auf 25,54 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,11 Prozent verringert.

Jungheinrich wurde am Markt mit 2,54 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at