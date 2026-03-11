Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

11.03.2026

MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Jungheinrich eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Jungheinrich-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Jungheinrich-Aktie an diesem Tag bei 37,48 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Jungheinrich-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,668 Jungheinrich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,38 EUR, da sich der Wert einer Jungheinrich-Aktie am 10.03.2026 auf 30,50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18,62 Prozent.

Der Jungheinrich-Wert an der Börse wurde auf 3,11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

