MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Jungheinrich-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Jungheinrich-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Jungheinrich-Aktie betrug an diesem Tag 27,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,656 Jungheinrich-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,14 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 12.05.2026 auf 25,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,86 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Jungheinrich eine Börsenbewertung in Höhe von 2,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at