MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Jungheinrich-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Jungheinrich-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 38,08 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Jungheinrich-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 262,605 Jungheinrich-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 260,50 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 16.06.2026 auf 23,84 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 37,39 Prozent.

Der Marktwert von Jungheinrich betrug jüngst 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at