Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Lukrativer Jungheinrich-Einstieg?
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10.06.2026 10:04:15
MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Jungheinrich-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,51 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 35,071 Jungheinrich-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Jungheinrich-Papiers auf 22,88 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 802,43 EUR wert. Damit wäre die Investition 19,76 Prozent weniger wert.
Jungheinrich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,35 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jungheinrich
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