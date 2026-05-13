MDAX-Titel K+S-Aktie: K+S passt Dividende nach unten an

Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Titel K+S am 12.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 0,07 EUR für das Jahr 2025. So schwächte sich die K+S-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 53,33 Prozent ab. Somit schüttet K+S insgesamt 26,90 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die K+S-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 78,55 Prozent geschmälert.

Dividendenrendite im Fokus

Der K+S-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 15,43 EUR aus dem XETRA-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von K+S wird die K+S-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem K+S-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2025 weist die K+S-Aktie eine Dividendenrendite von 0,56 Prozent auf. Damit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,43 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von K+S via XETRA 2,46 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 6,18 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie K+S

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,08 EUR aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,55 Prozent zurückgehen.

Grunddaten der K+S-Aktie

Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens K+S beläuft sich aktuell auf 2,724 Mrd. EUR. Das K+S-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2025 erzielte K+S einen Umsatz von 3,648 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von -6,01 EUR.

Redaktion finanzen.at