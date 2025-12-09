K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrative K+S-Anlage?
|
09.12.2025 10:03:51
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen
Die K+S-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8,04 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 243,163 K+S-Aktien im Depot. Die gehaltenen K+S-Anteile wären am 08.12.2025 14 495,28 EUR wert, da der Schlussstand 11,66 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,95 Prozent angezogen.
Am Markt war K+S jüngst 2,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
