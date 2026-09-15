K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Frühes Investment
|
15.09.2026 10:03:29
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.09.2021 wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren K+S-Anteile an diesem Tag 12,92 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die K+S-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 774,293 K+S-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 16,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 853,27 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 12 853,27 EUR, was einer positiven Performance von 28,53 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 2,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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