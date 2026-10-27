K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Hochrechnung 27.10.2026 10:03:29

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das K+S-Papier bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 848,176 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 882,10 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 26.10.2026 auf 12,83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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14.10.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 K+S Kaufen DZ BANK
04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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