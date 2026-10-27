MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das K+S-Papier bei 11,79 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 848,176 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 882,10 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 26.10.2026 auf 12,83 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at