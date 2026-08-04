K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer K+S-Einstieg? 04.08.2026 10:03:42

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der K+S-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 13,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 750,188 K+S-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 817,70 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 03.08.2026 auf 14,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,18 Prozent vermehrt.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: K+S

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten