MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der K+S-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 13,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 750,188 K+S-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 817,70 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 03.08.2026 auf 14,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,18 Prozent vermehrt.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at