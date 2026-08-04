K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrativer K+S-Einstieg?
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04.08.2026 10:03:42
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der K+S-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 13,33 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 750,188 K+S-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 817,70 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 03.08.2026 auf 14,42 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 8,18 Prozent vermehrt.
Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S