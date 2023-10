MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in K+S abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in K+S-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.10.2020 wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 7,06 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 1 415,629 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen K+S-Anteile wären am 09.10.2023 23 287,09 EUR wert, da der Schlussstand 16,45 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132,87 Prozent angewachsen.

K+S wurde am Markt mit 3,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at