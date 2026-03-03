MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in K+S-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit K+S-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 9,69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,220 K+S-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 15,07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 555,53 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 55,55 Prozent.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,70 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at