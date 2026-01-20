K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukratives K+S-Investment?
|
20.01.2026 10:04:06
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.01.2025 wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,46 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in K+S-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,260 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 163,18 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 19.01.2026 auf 13,33 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,32 Prozent vermehrt.
Insgesamt war K+S zuletzt 2,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: K+S
Nachrichten zu K+S AG
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26