MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in K+S-Aktien gewesen.

Am 20.01.2025 wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,46 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in K+S-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,260 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 163,18 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 19.01.2026 auf 13,33 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,32 Prozent vermehrt.

Insgesamt war K+S zuletzt 2,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at