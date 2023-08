MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in K+S gekostet

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die K+S-Aktie an diesem Tag 21,15 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 472,813 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 550,83 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 07.08.2023 auf 18,09 EUR belief. Mit einer Performance von -14,49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 3,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

