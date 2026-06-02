MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen K+S-Investment verlieren können.

Am 02.06.2016 wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,44 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 466,418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 14,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 884,33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 31,16 Prozent verkleinert.

Insgesamt war K+S zuletzt 2,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at