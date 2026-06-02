K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|K+S-Investition
|
02.06.2026 10:04:20
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren gekostet
Am 02.06.2016 wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,44 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 466,418 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 14,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 884,33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 31,16 Prozent verkleinert.
Insgesamt war K+S zuletzt 2,65 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: K+S