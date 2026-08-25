MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen K+S-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das K+S-Papier an diesem Tag 18,10 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 552,486 K+S-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (16,23 EUR), wäre das Investment nun 8 966,85 EUR wert. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 966,85 EUR entspricht einer negativen Performance von 10,33 Prozent.

K+S wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,93 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at