MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen
K+S-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der K+S-Anteile betrug an diesem Tag 12,73 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, befänden sich nun 785,546 K+S-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 382,56 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 16.02.2026 auf 14,49 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,83 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
