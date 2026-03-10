K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
K+S-Anlage 10.03.2026 10:03:35

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 19,78 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die K+S-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 505,689 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 924,15 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 09.03.2026 auf 15,67 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,76 Prozent.

K+S markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: K+S

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten