K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
10.03.2026 10:03:35
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 19,78 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die K+S-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 505,689 K+S-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 924,15 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 09.03.2026 auf 15,67 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,76 Prozent.
K+S markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,81 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
