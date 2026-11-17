K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Rentable K+S-Investition?
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17.11.2026 10:03:25
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die K+S-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,97 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 527,148 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,97 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 837,11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,63 Prozent verringert.
K+S wurde am Markt mit 2,27 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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