MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in K+S eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem K+S-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,99 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,128 K+S-Aktien. Die gehaltenen K+S-Aktien wären am 02.02.2026 156,69 EUR wert, da der Schlussstand 14,08 EUR betrug. Mit einer Performance von +56,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von K+S betrug jüngst 2,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at