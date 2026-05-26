MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen K+S-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Der Schlusskurs der K+S-Anteile betrug an diesem Tag 10,78 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 92,764 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.05.2026 auf 14,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 333,95 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 33,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at