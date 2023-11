MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n K+S-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die K+S-Aktie an diesem Tag 22,36 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das K+S-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 447,227 K+S-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2023 auf 16,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 209,30 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 209,30 EUR, was einer negativen Performance von 27,91 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 3,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at