MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in K+S bedeutet

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,94 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in K+S-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,812 K+S-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 927,65 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 21.08.2023 auf 17,57 EUR belief. Damit wäre die Investition 7,24 Prozent weniger wert.

K+S war somit zuletzt am Markt 3,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at