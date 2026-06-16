K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Profitables K+S-Investment? 16.06.2026 10:03:56

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen K+S-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das K+S-Papier an diesem Tag bei 15,68 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die K+S-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,776 K+S-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 870,54 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 15.06.2026 auf 13,65 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 870,54 EUR, was einer negativen Performance von 12,95 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von K+S belief sich jüngst auf 2,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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