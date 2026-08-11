MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,89 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,591 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 14,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,70 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at