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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Lohnender K+S-Einstieg? 11.08.2026 10:04:10

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,89 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,591 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 14,54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,30 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,70 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 3 Jahren angefallen

Lohnender K+S-Einstieg? Vor Jahren K+S-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

14:25
 Ausblick: K+S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
10.08.26
 EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.08.26
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10.08.26
 EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
07.08.26
 EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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04.08.26
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