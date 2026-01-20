KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnende KION GROUP-Investition?
|
20.01.2026 10:04:06
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 41,84 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,390 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 150,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.01.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|KION-Aktie niedriger: Finanzvorstand Harm bleibt bis 2029 (Dow Jones)
Analysen zu KION GROUP AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.01.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|61,75
|-2,22%