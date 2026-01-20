MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 41,84 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,390 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.01.2026 150,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,15 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +50,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,38 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

