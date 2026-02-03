KION GROUP Aktie

Lohnende KION GROUP-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die KION GROUP-Aktie bei 40,83 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das KION GROUP-Papier investiert hätte, hätte er nun 244,918 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 59,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 633,85 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,34 Prozent angewachsen.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,83 Mrd. Euro gelistet. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

