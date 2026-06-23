KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lukrativer KION GROUP-Einstieg?
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23.06.2026 10:04:02
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,39 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,857 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 42,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 341,51 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34,15 Prozent.
Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 5,49 Mrd. Euro. KION GROUP-Papiere wurden am 28.06.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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