MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,796 KION GROUP-Aktien im Depot. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 17.08.2026 112,42 EUR wert, da der Schlussstand 40,20 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,42 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 5,47 Mrd. Euro. KION GROUP-Papiere wurden am 28.06.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at