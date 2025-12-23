MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

KION GROUP Aktie

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

Profitabler KION GROUP-Einstieg? 23.12.2025 10:03:42

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das KION GROUP-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46,29 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 2,160 KION GROUP-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 67,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,17 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 145,17 EUR, was einer positiven Performance von 45,17 Prozent entspricht.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,74 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

