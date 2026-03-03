KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnendes KION GROUP-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
KION GROUP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,767 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 57,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,86 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Anteils fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro (dpa-AFX)
|
26.02.26
|KION-Aktie tiefrot: KION peilt starkes Plus für 2026 an (finanzen.at)
|
26.02.26
|WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|27.02.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|52,80
|-7,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX rauscht ab -- DAX fällt deutlich unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag kräftig im Minus. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notierten am Dienstag mit Abschlägen.