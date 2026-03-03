KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

Lohnendes KION GROUP-Investment? 03.03.2026 10:04:01

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 36,14 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,767 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 57,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,86 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 7,48 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Anteils fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AG

Analysen zu KION GROUP AG

02.03.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
27.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
27.02.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 52,80 -7,61% KION GROUP AG

