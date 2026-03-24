MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 42,83 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,335 KION GROUP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,23 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 23.03.2026 auf 45,50 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,23 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. Euro. Am 28.06.2013 fand der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at