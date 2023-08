MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen KION GROUP-Investment verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die KION GROUP-Aktie bei 43,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 227,428 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2023 auf 37,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 478,51 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,21 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 4,83 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at