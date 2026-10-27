KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|KION GROUP-Investition im Blick
|
27.10.2026 10:03:29
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 55,06 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hat, hat nun 18,162 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 607,52 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 26.10.2026 auf 33,45 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 39,25 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 4,39 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
23.10.26
|Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
21.10.26
|EQS-News: KION demonstriert auf der NVIDIA GTC Berlin 2026, wie Physical AI messbaren Kundennutzen schafft (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: KION showcases how Physical AI delivers measurable customer value at NVIDIA GTC Berlin 2026 (EQS Group)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu KION GROUP AG
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|33,47
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.