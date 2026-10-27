KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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KION GROUP-Investition im Blick 27.10.2026 10:03:29

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem KION GROUP-Papier statt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 55,06 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hat, hat nun 18,162 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 607,52 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 26.10.2026 auf 33,45 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 39,25 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 4,39 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des KION GROUP-Papiers fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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