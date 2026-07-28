KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Rentable KION GROUP-Investition?
|
28.07.2026 10:03:44
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 88,66 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,128 KION GROUP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,12 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 27.07.2026 auf 41,78 EUR belief. Damit wäre die Investition um 52,88 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 5,32 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines KION GROUP-Anteils bei 24,19 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
27.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
21.07.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.07.26
|Verluste in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
14.07.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
13.07.26