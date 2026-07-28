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KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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Rentable KION GROUP-Investition? 28.07.2026 10:03:44

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren verloren

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die KION GROUP-Aktie an diesem Tag 88,66 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,128 KION GROUP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 47,12 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 27.07.2026 auf 41,78 EUR belief. Damit wäre die Investition um 52,88 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP bezifferte sich zuletzt auf 5,32 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines KION GROUP-Anteils bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KION GROUP

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