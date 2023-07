MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes KION GROUP-Investment eingebracht

Bei einem frühen KION GROUP-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 70,26 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142,328 KION GROUP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2023 auf 34,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 953,03 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 50,47 Prozent.

KION GROUP war somit zuletzt am Markt 4,64 Mrd. Euro wert. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des KION GROUP-Papiers lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at