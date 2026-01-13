KION GROUP Aktie

KION GROUP-Investment 13.01.2026 10:03:41

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 75,60 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132,275 KION GROUP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 65,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 677,25 EUR wert. Damit wäre die Investition 13,23 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 8,88 Mrd. Euro. Das KION GROUP-IPO fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer KION GROUP-Aktie auf 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

