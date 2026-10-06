KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Langfristige Performance
|
06.10.2026 10:03:24
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades KION GROUP-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 57,40 EUR wert. Bei einem KION GROUP-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,422 KION GROUP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (35,89 EUR), wäre das Investment nun 625,26 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,47 Prozent verringert.
Am Markt war KION GROUP jüngst 4,70 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2013 wagte die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des KION GROUP-Anteils belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|35,68
|-0,81%
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