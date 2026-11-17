Anleger, die vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2021 wurde die KION GROUP-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 101,65 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,838 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des KION GROUP-Papiers auf 33,31 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 327,69 EUR wert. Mit einer Performance von -67,23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

KION GROUP wurde am Markt mit 4,39 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der KION GROUP-Aktie fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der KION GROUP-Aktie bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at